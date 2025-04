Com vasto repertório, ASF São Carlos estreia com goleada na LPF

ASF São Carlos ‘esmerilhou’ em Descalvado: atropelou o São Caetano - Crédito: Jhonatan Celestino

Gols em contra-ataques, jogadas ensaiadas e jogadas construídas. O repertório foi grande, mas aconteceu quando a marcação encaixou, no segundo tempo. Ansiedade e nervosismo à parte, a ASF São Carlos estreou com uma tranquila e expressiva vitória na Copa da LPF. Na tarde de sábado, 29, no ginásio municipal de esportes Oswaldo Cardoso, em Descalvado, enfrentou o Fênix de São Caetano do Sul por 8 a 0.

Os gols foram anotados por Rafa e Gabi (três cada), Vitorinha e Isa.

O técnico Fabiano Lourenço comemorou o resultado e ele não escondeu uma certa apreensão pois, antes de a bola rolar, além da ansiedade e tensão que rodeavam as jogadoras, havia o fato de o time não ter realizado amistosos. O próprio treinador disse anteriormente que o ritmo de jogo e conjunto viria com o campeonato. A base da equipe foi mantida, mas ocorreram algumas saídas e outras jogadoras chegaram.

Mas quando a bola rolou, a história foi outra, com a equipe mostrando qualidade técnica e competitividade. “Mas no primeiro tempo eu senti a equipe meio ‘presa’. As atletas estavam tensas”, reconheceu Fabiano.

Porém, na etapa final, a história foi completamente diferente, com a equipe se soltando em quadra.

“Conseguimos encaixar a marcação e não deixamos as adversárias ‘respirarem’. Conseguimos gols em jogadas trabalhadas, contra-ataques e jogadas ensaiadas”, elogiou o treinador. “O repertório de gols foi grande e estrear com uma vitória é importante para a sequência do trabalho. Dá confiança e tranquilidade”, finalizou.

