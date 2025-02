Com um time equilibrado, Grêmio quer surpreender o Barbarense

Marcus Vinícius promete um Grêmio equilibrado e determinado em busca de mais uma vitória - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com a garantia do dolorido empate em 1 a 1 com o Inter de Bebedouro, envolto em lances polêmicos não impactar a sequência da competição, o Grêmio São-carlense estará em ação a partir das 10h deste domingo, 23, quando enfrenta o União Barbarense no estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4.

O Lobo da Central está a sete jogos invicto, com duas vitórias e cinco empates. Tem 11 pontos e está em 9º lugar, colado no G8. Já o Barbarense, está em 4º lugar, com 14 pontos e vem de bons resultados e em ascensão na competição.

Mas, na visão do técnico Marcus Vinícius, que poderá contar com todo o time para o jogo deste domingo, o foco é seguir forte, em frente e buscar o G8, a meta traçada pelo grupo já neste compromisso. “Queremos ficar entre os oito primeiros e garantir a classificação”, disse. “Nós trabalhamos sempre em busca da vitória, seja em casa ou fora e buscamos este equilíbrio para que mais vitórias venham e essa série (invicta) continue aumentando com elas”, complementou.

Sem favoritismo

Para Marcus Vinícius não há favoritismo para o compromisso deste domingo. Afirma apenas que o adversário é difícil e vem jogando bem e conquistando resultados positivos. “Nosso compromisso é buscar uma preparação adequada e fazer um jogo competitivo para tentar surpreendê-los”.

O comandante gremista, entretanto, não quis adiantar o onze que mandará em campo e se limitou a dizer que irá colocar em ação o que tem de melhor, sabendo que poderá utilizar todos os atletas. Não adiantou ainda qual será o esquema que pretende adotar, deixando o mistério no ar.

“A promessa é que vamos continuar com o processo evolutivo e buscar as vitórias necessárias para que possa ajudar nessa meta com mais calma e confiança”, finalizou.

A rodada

Sábado, 22

15h – São Caetano x Taquaritinga

15h – Nacional x Barretos

15h – Jabaquara x Penapolense

15h – Colorado Caieiras x Araçatuba

16h – Inter de Bebedouro x Vocem

16h – Audax x Matonense

Domingo, 23

10h – Paulista de Jundiaí x Joseense

10h – Barbarense x Grêmio São-carlense

Classificação

Leia Também