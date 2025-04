Com um a mais, São Carlos perde no Luisão

No Luisão, São Carlos e Batatais fizeram um jogo de baixa qualidade técnica - Crédito: Lourival Izaque

Em um jogo de baixa qualidade técnica, com muitos erros de passe de ambas as partes, o São Carlos mesmo jogando com um a mais, conseguiu perder para o Batatais por 2 a 1 pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A partida aconteceu na noite deste sábado, 25, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

O jogo teve dois pênaltis para o time visitante que foi mais preciso nas finalizações. Já o São Carlos, apresentou uma equipe tecnicamente limitada e que terá que melhorar muito ao longo da competição para sonhar com a classificação para a segunda fase.

Quem começou melhor o jogo foi justamente o Batatais que teve um lance claro de gol logo aos 30 segundos, desperdiçada pelo ataque. Mas aos 2 minutos, Jordan sofreu uma penalidade cometida por Rodrigão que ele mesmo cobrou. A bola se chocou contra a trave direita de Max Yan e no rebote o mesmo atacante chutou para fora.

A partir daí, com erros infantis dos jogadores das duas equipes, o jogo até que foi animado, pois aconteceram chances de gol e o São Carlos chegou ao gol após Kauan ajeitar a bola para Dezin que tocou sem chances para Vitor Hugo, aos 15 minutos.

Na etapa final, o Batatais começou mais disposto e logo aos três minutos novamente Rodrigão cometeu nova penalidade, agora em cima de José. Maicon cobrou e empatou.

Com o 1 a 1, a partida foi com muita disputa dos jogadores, mas sem brilhantismo. Aos 25 minutos, após entrada violenta, o atacante José, do Batatais recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Quando a partida se desenhava para o empate, Kleber acertou um belo chute da intermediária e venceu Max Yan, aos 41 minutos e colocou o Batatais em vantagem, para desespero da pequena torcida que compareceu ao Luisão.

Nos minutos finais, na base do desespero o São Carlos tentou o empate. Sobrou transpiração, mas faltou inspiração e o Batatais terminou como justo vencedor da partida.

