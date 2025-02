Com time titular, Palmeiras goleia Guarani

Maurício comemora o segundo gol palmeirense na goleada em cima do Guarani - Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Com uma atuação tranquila e com seu time considerado titular, o Palmeiras conseguiu uma expressiva vitória na noite deste domingo, 2, no complemento da sexta rodada do Paulistão. No Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o alviverde goleou o Guarani por 4 a 1.

Com dois de Estêvão, um de Maurício e outro de Richard Ríos, que abriu o placar, o Palmeiras não deu chances para o Bugre, que diminuiu com Deni Junior. Com a vitória, o time de Abel Ferreira foi a 11 pontos e permanece na segunda colocação no Grupo C, atrás do São Bernardo, que está com 15 pontos. Já o Guarani caiu para a segunda colocação no grupo B, com 7 pontos e perde no saldo de gols para o Santos, que lidera.

Ainda neste domingo, 2, no Distrital de Diadema, a Ponte Preta venceu o Água Santa pela contagem mínima.

