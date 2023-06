Com time alternativo, Grêmio vence Mogi com tranquilidade

Jogadores comemoram o gol de Guilherme: o primeiro de três da vitória gremista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Com um time alternativo, o Grêmio São-carlense fez sua melhor apresentação no Campeonato Paulista da Série B. No término da primeira fase, na tarde deste sábado, 24, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, venceu o Mogi Mirim por 3 a 0.

Com o resultado, o Lobo terminou na segunda colocação do grupo 3 com 20 pontos, atrás do XV de Jaú, líder, que bateu o União São João por 1 a 0 e chegou aos 22 pontos. O time de Araras, com 16 pontos, ao lado do Independente de Limeira que goleou o São Carlos, com 15 pontos, passaram para a segunda fase.

No Luisão, uma partida impecável. Mesmo poupando a grande maioria dos titulares, o Grêmio São-carlense fez sua melhor apresentação e mostrou superioridade técnica diante do Mogi, rebaixado a quinta divisão do futebol paulista.

Fez 3 a 0, teve bola na trave e pelo menos oito chances claras para ampliar a vitória, que poderia ser histórica.

O JOGO

Mesmo com um time alternativo, utilizando nove atletas considerados reservas, o Grêmio São-carlense foi dono absoluto dos 45 minutos iniciais. O Mogi Mirim pouco ficou com a posse de bola e em momento algum levou perigo ao gol defendido pelo reserva Kauan.

Nos primeiros 45 minutos o time do técnico Marcus Vinícius teve pelo menos seis chances claras de gol, além de bola na trave e gol corretamente anulado, já que Guilherme dominou a bola com a mão.

Porém, o mesmo Guilherme, de tanto insistir, foi premiado. Aos 42 minutos após bela jogada chutou forte para fazer 1 a 0, placar injusto pela superioridade gremista na etapa inicial.

Nos minutos iniciais do segundo tempo o Grêmio foi literalmente um trator e sufocou o gol de Thiago com sucessivos ataques. Mortal, mais dois gols, Bruno Chaves de cabeça aos 5 minutos e Ryan, aos 12 minutos, ampliaram para 3 a 0.

Com fome de gols, o Lobo da Central continuou no ataque e “alugou” do campo do Mogi, porém sem sucesso.

A partir dos 30 minutos a partida caiu de intensidade e mesmo com o domínio gremista, o placar se manteve.

SACO DE PANCADAS

Já o São Carlos terminou a participação na Bezinha rebaixado para a quinta divisão do futebol paulista em 2024.

Na tarde deste sábado, no estádio municipal Agostinho Prada, em Limeira, mais uma melancólica apresentação e uma goleada sofrida para o Independente por 4 a 0.

Ao longo de dez jogos, apenas uma vitória, um empate e oito derrotas.

EM JAÚ

No estádio Zezinho Magalhães, o XV de Jaú venceu o União São João de Araras por 1 a 0. O Galo da Comarca terminou na primeira colocação do grupo com 22 pontos.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO 3

XV de Jaú, 22 pontos

Grêmio São-carlense, 20 pontos

União São João, 16 pontos

Independente, 15 pontos

Mogi Mirim, 6 pontos

São Carlos, 4 pontos

