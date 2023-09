Com recorde de público, Grêmio dá show no Luisão

Emerson comemora: primeiro gol abriu a vitória gremista no Luisão - Crédito: Fernando Zanderim Junior

O que poderia ser um jogo tenso e decidido nos detalhes, se tornou um show, com direito a um baile. Mais bonito ainda: com direito a recorde de público. No placar agregado: um saboroso 4 a 0.

Assim foi o encerramento das quartas de final para o Grêmio São-carlense. Na tarde deste sábado, 2, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Lobo não tomou conhecimento do União Barbarense e aplicou 3 a 0, gols de Emerson, Guilherme e Matheus Barbosa. No primeiro jogo das quartas, em Santa Bárbara d’Oeste, o Lobo já havia vencido pela contagem mínima.

O Grêmio fez a sua melhor partida na Bezinha. Dominador, insinuante e um time equilibrado defensiva e ofensivamente.

E o espetáculo foi completo já que houve recorde de público. 1.685 torcedores se deliciaram com a bela apresentação e proporcionaram uma renda de R$ 17.620.

Com a vaga garantida a semifinal, o Grêmio está a dois jogos do sonhado acesso a Série A3. E por ter a melhor campanha na competição, fará o segundo jogo em seus domínios.

O JOGO

Um primeiro tempo equilibrado, consciente e envolvente. Assim foram os 45 minutos iniciais do Grêmio São-carlense que fez 2 a 0 no União Barbarense.

O goleiro Murillo, em tarde inspirada não permitiu qualquer esperança ao time visitante. Já o meio campo e o ataque, inspirados, levou constante perigo ao gol de Ivo Guilherme.

Nos primeiros minutos, a partida foi equilibrada e necessitando de gols para reverter a vantagem gremista, o Barbarense até que tentou surpreender.

A zaga do Lobo conseguiu conter os avanços e não abdicou do ataque e foi recompensado aos 16 minutos. Rodrigo Sabará cobrou escanteio e Emerson, de cabeça, fez 1 a 0.

Com a vantagem, o Grêmio manteve o controle da partida. Até mesmo após a substituição de Emerson, que se lesionou, aos 34 minutos. Paulo Vitor entrou em seu lugar e manteve o ritmo.

Com um futebol dominador, o Grêmio fez 2 a 0 aos 45 minutos. Kriguer chutou de fora da área, a bola tocou no chão e enganou Ivo Ricardo que deu rebote. Na sobra, Guilherme ampliou.

No segundo tempo, mais transpiração do que inspiração. O Barbarense se lançou ao ataque, mas de maneira desordenada. Permanecendo com um futebol equilibrado, manteve a postura e soube anular qualquer iniciativa visitante. O trabalho do Lobo foi facilitado aos 12 minutos quando o meia Foguinho, ao impedir um contra-ataque e fazer falta dura em Rian, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro Thiago Lourenço de Mattos.

Com um a mais, o Grêmio não recuou e obedecendo as determinações do técnico Marcus Vinícius manteve a forma de jogar e foi recompensado aos 20 minutos. Rian cobrou escanteio e Matheus Barbosa apareceu livre no primeiro pau para cabecear sem chances para Ivo Ricardo.

Com um atleta a mais, a vitória garantida e o calor forte, o Grêmio passou a tocar a bola e deixou o tempo passar até o apito final do árbitro da partida.

Leia Também