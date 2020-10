Com “recheio de ansiedade”, Objetivo/InHouse/Smec estreia na APV

Equipe são-carlense está pronta para o desafio e quer estrear com vitória na APV - Crédito: José Cordeiro dos Santos

Após aproximadamente seis meses de atividades remotas, testes para negativar a Covid-19, treinos com rígidos protocolos de segurança, chegou a hora que as atletas do Objetivo/InHouse/Smec tanto esperam: nesta terça-feira, 13, a partir das 20h, com os portões fechados (sem a presença de torcida), a equipe faz a estreia no Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV).

No ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, recebe a visita do Vôlei + de Araraquara. A expectativa é grande e as atletas, mesmo sendo experientes, não escondem a ansiedade para a partida inaugural.

“As jogadoras estão bem agitadas para voltar a jogar. Sabemos que será diferente a estreia devido a todo protocolo e cuidados para que ninguém se infecte com o novo coronavírus”, disse o técnico Zé Sérgio.

Apesar do adversário ser considerado um dos favoritos ao título, o treinador são-carlense acredita que o principal adversário em 2020 está justamente fora das quadras. “O maior problema é a preocupação. Teremos que ter cuidado para não se contaminar e temos que deixar as atletas seguras. Em quadra posso afirmar que estão treinando bem. Mas o jogo é outra coisa. A equipe está foçada, ansiosas para estrear, estão se preparando bem para podermos fazer uma boa apresentação em casa”, disse.

Zé Sérgio afirmou que o primeiro jogo será um bom teste, já que as representantes araraquarenses são bem mais jovens e um trabalho está sendo feito para que o Objetivo/InHouse/Smec possa impor sua experiência durante os sets. “Temos que saber jogar contra elas e usar toda malícia e experiência. Acredito que será um belo jogo por se tratar de duas boas equipes que disputam a APV”, resumiu.

