Com quatro vitórias, academia de São Carlos domina o Day of War em Descalvado

A academia Thiago Torres Muay Thai, de São Carlos, foi destaque no evento Day of War, realizado na cidade de Descalvado, ao conquistar o prêmio de melhor equipe da competição. O reconhecimento veio após um desempenho impecável: foram quatro lutas e quatro vitórias, consolidando a superioridade da equipe no card.

Os atletas da academia obtiveram os seguintes resultados:

Theo Basso venceu sua luta por pontos;

Marcelo Fernandes também garantiu vitória por pontos;

Maicon Gomes venceu por nocaute aos 50 segundos do primeiro round, após aplicar uma joelhada no abdômen do adversário;

Herbert Rios conquistou a vitória por nocaute técnico no início do segundo round.

Além do prêmio de melhor equipe, os atletas também receberam destaques individuais. Marcelo Fernandes foi premiado com a melhor luta do card preliminar, enquanto Herbert Rios levou o prêmio de melhor luta do card principal do evento.

Com o resultado, Herbert Rios garantiu ainda a oportunidade de disputar o cinturão da categoria em junho de 2026, no próprio evento Day of War.

Ao todo, oito academias participaram da competição, com representantes de cidades como Descalvado, Porto Ferreira e Santa Cruz das Palmeiras, reforçando o alto nível técnico do evento e a importância regional da disputa.

