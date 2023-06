Com novo chassi no kart, Flávio Neto reassume liderança da F-Racers

SIGA O SCA NO

No pódio, Flávio comemora a liderança da categoria Novatos da F-Racers - Crédito: Divulgação

O final de semana foi de adaptação e superação para o piloto são-carlense Flávio Neto que reassumiu a liderança da categoria Novatos da F-Racers. As provas foram realizadas sábado, 10, no Autódromo Internacional San Marino, em Paulínia e válida pela quinta etapa do campeonato.

Flávio estreou um novo chassi, da marca Mega e teve que se adaptar com a forma de pilotar. No warmap, ficou entre os mais rápidos por várias voltas perdendo a pole position na volta final, largando em 3º lugar na sua categoria e em 5º na geral. Na primeira corrida, terminou em 2º lugar.

Na segunda, não largou bem e caiu para a 8ª posição. Veio numa corrida de superação ultrapassando vários pilotos.

Ele conseguiu terminar a corrida em segundo lugar na Sprinter (Novatos) e quinta colocação no geral.

Na somatória das duas corridas, Flávio ficou com o segundo posto e reassumiu a primeira posição no campeonato.

“O kart da montadora Mega foi muito bem preparado pela equipe Kel Kart’s e me adaptei rápido e adorei. Agora é só focar nas próximas provas e buscar melhorar os resultados”, disse o jovem piloto são-carlense.

A F-Racers terá um pequeno recesso em julho por conta do Campeonato Brasileiro e as competições retornarão no dia 26 de agosto.

Classificação após a 5ª etapa

Flávio Neto - 47 pontos

Henrique Pelaquin - 46 pontos

Samuel Polmmer - 33 pontos

João Fornaro - 30 pontos

Victor Miguel - 22 pontos

Matheus Luz - 12 pontos

