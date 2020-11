Com novidades, Grêmio tem jogo decisivo contra a Matonense

Jogadores se aquecem antes do início do coletivo apronto: jogo decisivo contra a Matonense - Crédito: Marcos Escrivani

Vencer ou vencer. Com apenas 5 pontos e na 3ª colocação do grupo 3, o Grêmio São-carlense tem um jogo decisivo pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. A partir das 15h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, recebe a visita da Matonense, que está na quarta colocação com 6 pontos positivos.

No primeiro turno, em Matão, a equipe orientada pelo técnico Marcus Vinícius conseguiu a única vitória até aqui no torneio, ao fazer 2 a 1. Para manter as chances de classificação para a segunda fase, tem que repetir a dose e buscar os três pontos.

O volante Orlando, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o XV de Jaú, na manhã de domingo, 1, cumpre suspensão. O seu substituto ainda não foi definido, porém o treinador antecipou que deverá fazer pelo menos três alterações para encarar o time de Matão. “Mas vou divulgar quem joga somente uma hora antes da partida. Tenho algumas dúvidas e muito a pensar”, afirmou. “É uma partida decisiva e a meta é trabalhar com calma”, disse.

SINAL AMARELO

O sinal amarelo permanece ligado. “Temos que ter muita atenção”, afirmou Marcus Vinícius. Entretanto ele afirmou que o padrão e a ideia de jogo permanece. “É importante saber controlar a pressão externa e jogar com calma e inteligência. Não é momento de desespero. Vamos propor o jogo, com a bola no chão e ter um time agudo”, finalizou Marcus Vinícius, durante coletivo apronto realizando na manhã desta terça-feira, 3, no centro de treinamento do clube.

Também às 15h, no estádio municipal Sócrates Stamato, em Bebedouro, a Internacional, lanterna com 1 ponto, recebe a visita da Francana, líder com 10 pontos.

