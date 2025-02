Com Neymar sem brilho, Santos para no Novorizontino

Príncipe não brilhou em Novo Horizonte: Neymar teve uma atuação discreta - Crédito: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão

Em um jogo sem brilho, Santos e Novorizontino ficaram no 0 a 0 neste domingo, 9, no estádio municipal Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela oitava rodada do Paulistão.

Com Neymar titular, quem brilhou foi o goleiro Gabriel Brazão, que segurou o ataque do Tigre e foi decisivo no empate. Já o “Príncipe”, apagado, foi substituído na etapa final.

Com o resultado, o Santos foi a nove pontos e ocupa a terceira posição do Grupo B. No Grupo C, o Novorizontino tem 11 pontos e está na vice-liderança.

Na próxima rodada, o Santos encara o Corinthians, em jogo que será disputado na Neo Química Arena, na quarta-feira, 12, às 21h35. O Novorizontino estará em ação na quinta-feira, 13, quando pega o Guarani, em Campinas, às 19h30, no estádio Brinco de Ouro.

