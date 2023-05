Com mescla de experiência e novatos, LCN foca medalhas no Circuito Loterias Caixa

SIGA O SCA NO

Time são-carlense sonha alto na primeira etapa do Brasileiro Loterias Caixa - Crédito: Divulgação

Os batimentos cardíacos estarão acelerados neste final de semana, já que São Carlos vai estar presente na primeira etapa do Nacional de Natação Circuito Loterias Caixa, que acontece de 19 a 21 de maio, no Centro Paralímpico Brasileiro.

Sob o comando do técnico Mitcho Bianchi, a Liga Central de Natação (LCN) vai estar presente com seis nadadores, em uma mescla de experiência e novatos. Destes, pelo menos quatro podem estar no pódio.

Os experientes Anderson Felipe Araújo de Almeida, Henrique Nasser e Ronystony Cordeiro da Silva são “figurinhas carimbadas” e irão lutar por títulos. Já Mariana Martins tem tudo para surpreender. Gabriel Rodrigues e Gabriel Purgato buscam melhorar suas performances e se colocar entre os melhores em suas respectivas classes.

Em entrevista ao São Carlos Agora, o técnico Mitcho Bianchi não escondeu o otimismo e disse que a preparação para a participação na primeira etapa do campeonato brasileiro foi intensa. “Estamos dando sequência ao trabalho na LCN. E isso acontece há vários anos e este ano temos o apoio da Unimed. Queremos novas conquistas e a novidade este ano é que partimos paralelamente para a renovação do nosso time”, pontuou.

Ao analisar pontualmente a presença são-carlense no Circuito Loterias Caixa, Mitcho não ficou “em cima do muro” e disse sobre suas expectativas.

“O Rony, o Nasser e o Anderson são experientes e vão brigar por medalhas. A Mariana pode surpreender. Mas vamos trabalhar para que esteja no pódio até o final da temporada. Quanto ao Gabriel Rodrigues, nossa meta é fazer com que ele fique entre os seis primeiros e o Purgato, no top 15. Vamos trabalhar forte e buscar atingir todas essas metas”, finalizou.

QUEM COMPETE

Anderson Felipe Araújo de Almeida - S2

100m costas, 100m livre, 200m livre, 50m costas e 50m livre

Gabriel Pereira Purgato – S14

100m borboleta, 100m costas, 100m livre e 200m livre

Gabriel Cimião Rodrigues – S4

100m costas, 100m livre, 50m costas, 50m livre, 50m peito

Henrique Nasser – S4

100m livre, 200m livre, 50m costas, 50m livre, 150m medley

Mariana Martins – S9

100m borboleta, 100m livre, 50m livre

Ronystony Cordeiro da Silva – S4

50m costas, 50m livre, 50m peito, 100m livre

