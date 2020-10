Com gols de Wesley e Rodolfo, Grêmio supera primeiro obstáculo e bate Matonense

A equipe do técnico Marcus Vinícius conseguiu uma importante vitória fora de casa - Crédito: Marcos Escrivani

A partida não foi um primor técnico, mas empenho e disposição não faltaram para o Grêmio São-carlense que iniciou com vitória a participação no Campeonato Paulista da Série B. Na tarde deste domingo, 18, venceu a Matonense, no estádio municipal Dr. Hudson Buck Ferreira por 2 a 1, gols de Wesley e Rodolfo.

A equipe orientada pelo técnico Marcus Vinícius apresentou altos e baixos durante os 90 minutos na casa do adversário. Na etapa inicial soube controlar o ímpeto dos mandantes e com tranquilidade passou a dominar as ações, com marcação alta e não deu chances para a Águia Azul “gostar” da partida.

Aos poucos, com um posicionamento ofensivo e ocupando os espaços no meio-campo, o Lobo dominou o jogo, com destaque para o meia Wesley, um bom articulador e que carregava a bola nas jogadas de ataque.

E foi dele o primeiro gol. A Matonense saiu tocando errado e em um rápido contra-ataque, Rodolfo foi lançado e avançou pela esquerda e cruzou na medida para Wesley só empurrar para o gol, aos 22 minutos.

O gol abalou o Matonense e o Grêmio aumentou seu domínio e em uma boa articulação do meio campo, foi a vez de Wesley receber pela meia-direita, avançar e lançar Rodolfo, devolvendo a gentileza. Com tranquilidade o atacante tocou no contrapé do goleiro matonense, ampliando, aos 46 minutos.

Na etapa final, a Matonense veio mais ativa e no primeiro ataque, logo aos 2’30, em uma das raras falhas da zaga gremista, o zagueiro Thiago Souza dominou sem ser incomoda e chutou forte, sem chances para Lucas Alves.

Após o gol, a Matonense ensaiou um sufoco, mas aos poucos o Grêmio São-carlense equilibrou as ações. Porém, o forte calor e a estreia das duas equipes falaram mais alto e cansados, o nível técnico da partida caiu sensivelmente. O jogo perdeu em emoção. Nos minutos finais, mais na transpiração do que na técnica, o time mandante sufocou o Grêmio. Mas o placar permaneceu inalterado e o Grêmio conquistou importantes três pontos em sua estreia na Série B.

RESULTADOS DE DOMINGO

Araçatuba 1 x 0 América

Bandeirante 2 x 0 Tanabi

Tupã 0 x 0 Osvaldo Cruz

Grêmio Prudente 0 x 0 Vocem

Matonense 1 x 2 São-carlense

Independente 2 x 1 União Barbarense

Elosport 0 x 3 Itararé

