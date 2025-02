Com gols de Coronado e Talles Magno, Corinthians despacha o Noroeste

Talles Magno marcou o segundo gol na vitória corintiana - Crédito: Renato Pizzutto/Ag. Paulistão

O Corinthians está na liderança do Grupo A do Paulistão, após a vitória na noite deste sábado, 1, em cima do Noroeste de Bauru por 2 a 1, na Neo Química Arena. A equipe foi a 15 pontos. Já o Noroeste permanece com seis pontos, em terceiro no Grupo C, a três pontos do Novorizontino.

O jogo, pela sexta rodada, foi tranquilo para a equipe corintiana. No primeiro tempo, aos 34 minutos, Igor Coronado fez 1 a 0 e Talles Magno, na segunda etapa, aos 29 minutos, ampliou.

Após receber o segundo cartão amarelo, o zagueiro Rodolfo Filermon do Noroeste foi expulso aos 39 minutos e mesmo um jogador a menos Pedro Felipe diminuiu aos 44 minutos.

O resultado levou o time aos 15 pontos e fez a equipe de Ramón Díaz superar, na metade do torneio, a campanha do ano passado, quando fez 14 pontos e caiu na fase de grupos.

Com o calendário apertado, o Timão vai estar em ação novamente na segunda-feira, 3, quando enfrenta o Novorizontino, às 21h30. O jogo é da 11ª rodada e foi antecipado por causa da participação do Corinthians na segunda fase da Libertadores, que começa no dia 19. O Noroeste joga próxima quarta-feira, 5, às 19h30, contra a Ponte Preta, no Alfredo de Castilho, pela sétima rodada.

