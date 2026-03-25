Com gol de Vichtor ParÃ¡, SÃ£o-Carlense bate JacareÃ­ no PaulistÃ£o A4

O Grêmio São-Carlense conquistou uma importante vitória fora de casa nesta quarta-feira (25) ao bater o Jacareí por 1 a 0, no estádio Du Cambusano, em partida válida pelo Paulistão A4. O único gol do confronto foi marcado por Vichtor Pará, aos 18 minutos do primeiro tempo, após aproveitar cruzamento rasteiro de Lucas Andrey. Com o resultado, a equipe de São Carlos chegou aos 22 pontos e subiu para a quarta colocação, enquanto o Jacareí caiu para oitavo, com 19.
Na etapa inicial, o São-Carlense foi superior e abriu o placar cedo, enquanto o segundo tempo teve poucas chances claras, com o time visitante administrando a vantagem até o apito final. As equipes voltam a campo no sábado (28), pela 14ª rodada: o São-Carlense recebe o São Caetano às 19h, e o Jacareí enfrenta o VOCEM fora de casa, às 19h30.