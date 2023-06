Com extrema dificuldade, Fênix supera o Golden na Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Fênix assume a liderança da copa de vôlei: três jogos e três vitórias - Crédito: Zé_Photografic

Com um placar bem enganoso, por 3 sets a 0, o Fênix/LBR Sports chegou a terceira vitória seguida na fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de vôlei feminino na noite de quinta-feira, 1, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Com o resultado, ainda invicta, a equipe assumiu a liderança provisória do torneio regional, com 10 pontos.

O resultado foi enganoso pois, apesar dos 3 a 0, as parciais diante do Golden Team de Américo Brasiliense foram extremamente equilibradas. Em 84 minutos, a equipe comandada pela técnica Mococa fez 25/18, 26/24 e 25/21. Teve ainda na líbero Renata, o destaque do jogo.

Fênix: Jéssica, Fran, Marília, Taline, Duda, Carol, Jéssica K., Cris, Valéria, Érica, Rafa, Eduarda, Luiza, Renata. Técnica: Mococa.

Golden Team: Giovana, Wilma,Luana, Isabela,Greyce, Fernanda, Josiane, Camila, Mariana, Ana, Marli, Renata, Claudeli, Kathlen. Técnico: Balu

Árbitros: Fausto José de Lara e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

JOGO SOLITÁRIO

Nesta semana apenas um jogo está previsto pela copa de vôlei. Na quarta-feira, 7, a partir das 20h, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, Ibaté recebe a visita da UFSCar.

CLASSIFICAÇÃO

Fênix/LBR Sports – 10 pontos

AVS/Smec – 7 pontos

Country Club – 7 pontos

Golden Team – 4 pontos

UFSCar – 4 pontos

Caaso – 1 ponto

Elite – 1 ponto

Ibaté – 1 ponto

Alpha – 1 ponto

São Carlos Clube A – 1 ponto

São Carlos Clube B – 1 ponto

