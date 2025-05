Com equipes de São Carlos e região, começa a Copa AVS/Smec

Compartilhar no facebook

Abertura da Copa AVS/Smec foi realizada no ginásio de esportes do Santa Felícia - Crédito: Zé_Photografy

Começa na noite desta terça-feira, 13, mais uma edição da Copa AVS/Smec de Vôlei feminino, que reúne equipes de São Carlos e região. Tradicional, a competição dá oportunidades às mulheres que tem afinidade e paixão pela modalidade esportiva.

Nesta terça, um jogo solitário marca a abertura da competição. A partir das 20h30, em seu ginásio de esportes, a UFSCar recebe a visita do Alpha, em uma partida que promete muita competitividade.

Este ano, dez equipes confirmaram a presença e a primeira fase terá turno único com todos participantes jogando entre si. Do 1º ao 4º lugar, os qualificados jogam a Série Ouro; do 5º ao 8º lugar, a Série Prata e o 9º e 10º colocados disputam a Série Bronze.

Participam este ano a AVS/Smec (atual campeã), AVS/Fusion, Alpha, Caaso, Country Club, Elite, Felix/LBR Sports, Golden Team, Scorpions e UFSCar.

