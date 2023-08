Com empate, Asf São Carlos cai uma posição no Paulista

Em duas competições, Asf São Carlos tem boas participações - Crédito: Zé_Photografy

Após o empate na noite de sábado, 19, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos, a Asf São Carlos caiu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino.

A competição está em sua fase de qualificação e o time orientado por Fabiano Lourenço está agora em quinto lugar, com 11 pontos.

Invictas, as representantes do São José estão em primeiros com 21 pontos, um a frente do Instituto Lince, que totaliza 20 e também está invicto.

Em terceiro lugar aparece Campos do Jordão com 15 pontos, seguido do Taboão da Serra, com 12. Em sexto lugar está Praia Grande, que soma 11 pontos. Na sequência vem Pinda, com 9 e São Bernardo que ainda não somou um ponto sequer.

Já no campeonato da Liga Paulista, a Asf está na terceira colocação com 3 pontos em dois jogos. A Ferroviária, com 6 pontos, lidera. Marília tem 3 pontos e está em segundo lugar.

Leia Também