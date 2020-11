Com empate, acaba o sonho do acesso para o Grêmio na Série B

Crédito: Divulgação

Gol aos 42 segundos, tempestade, gramado impraticável. Com todos esses ingredientes adversos, o Grêmio São-carlense empatou em 1 a 1 com o XV de Jaú na tarde desta quarta-feira, 18, e está eliminado na Série B do Campeonato Paulista.

O time são-carlense foi a 11 pontos e ficou na terceira colocação no grupo 3, enquanto que o XV de Jaú, na segunda colocação, chegou aos 13 pontos.

A partida que encerrou a fase de classificação da Série B no estádio Zezinho Magalhães foi atípica. Necessitando da vitória para conseguir a classificação para a segunda fase, o Grêmio partiu para o ataque, mas na primeira jogada mais ofensiva do XV, em uma bela jogada, Fleck fez 1 a 0 logo aos 42 segundos.

O gol relâmpago não perturbou o Grêmio. Orientado por Marcus Vinícius, o time foi em busca do empate e passou a dominar a partida e aos 22 minutos em uma bela jogada individual de Souza que se livrou de três marcadores, chutou da entrada da área e a bola passou embaixo do goleiro Thiago. O empate estava decretado.

Melhor na partida, o Grêmio tinha chance de virar, porém uma tempestade aos 38 minutos fez com que o jogo ficasse paralisado por 15 minutos.

Quando a bola voltou a rolar, com o campo encharcado, não houve mais futebol técnico. Foram chutões nos minutos finais do primeiro tempo e nos 45 minutos da etapa final.

O time são-carlense bem que tentou. Porém habituado ao toque de bola e jogadas trabalhadas, não conseguiu levar a melhor sobre o XV em um campo pesado.

Com isso o empate 1 a 1 permaneceu e o time retorna para casa eliminado da Série B.

