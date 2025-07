Com direito a recorde sul-americano, atletismo são-carlense brilha no Paulista Master

As provas aconteceram no último final de semana em São Paulo dez atletas estiveram competindo. Ao todo foram conquistadas 11 medalhas de ouro, seis de prata e duas de bronze

O Campeonato Paulista Master reuniu atletas nas categorias M30 até M60. De acordo com Maradona, a competição fazia parte do calendário e a ASA deveria ter mais atletas competindo. “Mas devido a situação que continua (ainda sem transporte), os atletas foram por conta e representaram muito bem nossa equipe e São Carlos. Parabéns a todos pela dedicação e vontade de competir e vencer. Tenho certeza que no ano que vem tudo melhore e possamos dar todo apoio que essa equipe. O importante dessa equipe master é a participação, é fomentar o atletismo na cidade de São Carlos até sua melhor idade. Mais uma vez parabéns a esses heróis”, disse o coordenador

Resultados

Aildo da Silva

Campeão do salto com vara categoria M60 - De quebra bateu o recorde paulista

2° colocado nos 100m

Daniel Pelosi M35

5° colocado nos 100m categoria

1° revezamento 4x100

José Carlos Rothen M60

3° colocado nos 2000m com obstáculos

8° 1500 e 5000m

João Barbosa de Jesus M35

1° com recorde salto com vara recorde paulista

1° 110 metros com barreiras

1° salto em altura

1° revezamento 4x100

Jhenifer Rodrigues Gonçalves de Jesus M30

1° nos 100 metros

2° salto em distância

1° no arremesso do dardo

Wiliam Massao Yoshizumi M30

1° colocado 110 s/barreiras

1° colocado salto em altura (recorde da competição e recorde paulista)

1° colocado salto triplo (recorde brasileiro)

Vinícius Lourenço M30

2° salto em distância;

2° salto triplo;

2° 400m rasos;

1° Revezamento 4 x 100

Rodrigo Constantino M30

1° salto em distância

2° 200m rasos

Herbert Costa Silva M50

6° 200m rasos

Márcio Ribeiro da Silva M45

3° 5000m

Com muita determinação e superação, o atletismo são-carlense representado pela ASA brilhou intensamente no Campeonato Paulista Master, com a presença constante no pódio de atletas da cidade e ainda, a quebra do recorde sul-americano no salto com vara na categoria M60, após ótima performance de Aildo da Silva. O time que tem como coordenador Altair Maradona Pereira obteve ainda três recordes paulista e um brasileiro.