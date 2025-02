Com desfalques, Timão pega Norusca na Neo Química Arena

Ramon Diaz deve mandar a campo a equipe que considera titular para enfrentar o Noroeste - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians cumpre mais um compromisso pelo Paulistão. A partir das 18h30 deste sábado, 1, na Neo Química Arena, recebe a visita do Noroeste de Bauru.

Em 2º lugar no grupo A com 12 pontos, terá um adversário que busca, inicialmente, se manter na elite e que hoje está em terceiro lugar no Grupo C com 6 pontos.

Para o jogo deste sábado, o Corinthians não poderá contar com os volantes José Martínez e Alex Santana. O primeiro foi expulso contra a Ponte Preta e o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo e cumprem suspensões. O atacante Talles Magno também não joga e foi liberado pela diretoria para ir aos EUA renovar visto de trabalho.

A tendência é de que, contra o Noroeste, o técnico Ramón Díaz volte a rodar o elenco e, com isso, a formação principal seja utilizada.

A rodada

Sábado, 1

16h – Inter de Limeira x São Bernardo

16h – Portuguesa x Botafogo

18h30 – Corinthians x Noroeste

20h30 – Santos x São Paulo

20h30 – Velo Clube x Mirassol

Domingo, 2

16h – Água Santa x Ponte Preta

18h30 – Guarani x Palmeiras

