Com desfalques, Lobão mira o G8 e quer atropelar o Inter

Começaram as dores de cabeça para o técnico Marcus Vinícius que passa a achar alternativas para o Grêmio São-carlense, que começa a sofrer com ausências na equipe titular. Nesta quarta-feira, 19, pela oitava rodada do Paulista da Série A4, o treinador conta com o retorno do capitão Alê, experiente volante. Mas não terá o zagueiro Thurram e o meia Gustavo Cabelo que cumprem suspensão contra o Inter de Bebedouro, em partida que começa às 19h30 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Mas, independentemente de quem entra ou quem sai, já que o técnico ainda não definiu os substitutos, a meta é conquistar mais uma vitória e aumentar para sete o número de partidas invictas. Com 10 pontos e na 9ª posição, o Lobo quer entrar na lista dos oito melhores times e se garantir no G8, para se qualificar para a segunda fase do Paulista. O Inter também tem 10 pontos, mas está em 7º lugar por ter melhor saldo de gols.

Grupo coeso e forte

Sobre as ausências, Marcus Vinícius garantiu que a montagem da equipe privilegiou a aquisição de jogadores de qualidade para a divisão e que o time é forte. “Mesmo com os desfalques, vejo a equipe com margens para evolução e ser mais consistente, pois é necessário para buscar a classificação”, pontuou.

Enfrentar e vencer o Inter, de acordo com o comandante, é um “jogo de afirmação” da equipe na competição. “O adversário é muito difícil e que está no G8. Temos que impor nosso ritmo, respeitando demais o adversário sem deixar de ter muita atenção e minimizar os seus pontos fortes”, observou.

De acordo com Marcus Vinícius, não há ainda um modelo de jogo para enfrentar o Inter, salientando que toda a comissão técnica analisa a melhor estratégia. “Temos uma ideia daquilo que vamos fazer para esse jogo. A certeza é que vamos montar um plano para buscar os três pontos, que são muito importantes para nós”, finalizou.

Um jogo

Na abertura da oitava rodada, na noite de terça-feira, em São José dos Campos, o Joseense superou o Jabaquara de Santos pela contagem mínima.

A rodada

Quarta-feira, 19

15h – Taquaritinga x Audax

15h – União Barbarense x Matonense

19h – Grêmio São-carlense x Inter de Bebedouro

19h30 – Vocem x Araçatuba

19h30 – Penalopense x Nacional

20h – Barretos x Paulista

20h – São Caetano x Colorado Caieiras

Classificação

