Com CT na reta final, Grêmio prepara rígido protocolo de segurança para os atletas

Marcus Vinícius e o novo campo do CT que passa por ampla revitalização: atletas ficaram confinados após reapresentação - Crédito: Marcos Escrivani

A antiga ADPM, no Arnon de Mello, será o Centro de Treinamento do Grêmio São-carlense que irá disputar nesta temporada, o Campeonato Paulista da Série B. As obras estão aceleradas e parte dela será entregue no dia 10 de agosto.

O motivo é para que as dependências estejam aptas para receber os atletas. Para tanto, a direção e a comissão técnica do clube preparam um rígido protocolo de segurança durante a apresentação, que deverá acontecer na primeira quinzena do mês.

“Vamos ter álcool em gel em todas as dependências, a utilização de máscaras e medidor de temperatura. Após a apresentação os jogadores ficarão confinados no alojamento e durante o campeonato sairão apenas para os jogos para que se evite a propagação do Sars-Cov-2 e consequentemente todos os colaboradores do clube estejam protegidos do vírus”, disse o técnico Marcus Vinícius em entrevista exclusiva na manhã desta sexta-feira, 10. “Temos um rígido protocolo de segurança e a orientação é para que todos a sigam”, emendou.

DEFINIÇÕES

A perspectiva é que a Série B inicie em setembro. Porém Marcus Vinícius disse que o clube aguarda definições da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Mas o técnico antecipou algumas iniciativas que serão tomadas quando as atividades começarem a ser presenciais. “Na reapresentação, caso algum atleta teste positivo (todos estão em suas cidades de origem junto aos seus familiares) para Covid-19, será isolado por 14 dias e posteriormente se juntará aos demais companheiros”, antecipou. “No alojamento, a ideia é realizar os treinos, se preparar e quando iniciar o campeonato, sair para o jogo e retornar. Nossa preocupação é fazer com que todos os integrantes do time tenham o mínimo contato possível com outras pessoas. A não ser durante as partidas”, disse.

Marcus Vinícius destacou durante a entrevista que vê com bons olhos a logística do Grêmio pré-campeonato.

“Vamos disputar a Série B, mas a preocupação que notamos é a mesma que hoje tem a elite do futebol brasileiro. Em época de pandemia, está sendo montada uma estrutura que dará toda a segurança para a comissão técnica e atletas. Na minha ótica é uma grande vantagem, pois os jogadores terão apenas a preocupação de se preparar forte, entrar em campo e buscar os resultados positivos”, adiantou.

SCA VISITA O CT

Na manhã desta sexta-feira, 10, a reportagem do São Carlos Agora, obedecendo os protocolos de segurança (máscara, álcool em gel e distanciamento) fez uma visita ao Centro de Treinamento do Clube. Literalmente um canteiro de obras.

No dia 10 de agosto várias dependências (em fase final) serão entregues, como o novo campo de futebol totalmente revitalizado (100 x 68 metros), um campo reduzido, vestiários, academia de musculação, alojamentos, uma quadra de areia e um campo society de grama sintética. Além da cozinha, refeitório, salas de análise, da comissão técnica e de vídeo.

Já no dia 10 de setembro o restante: o ginásio de esportes (com palco), centro médico e conjunto aquático.

“É uma mega obra e um grande investimento que é feito pelo clube e pelo patrocinador. Fico feliz ainda que a perspectiva é que se faça um grande trabalho social para dar oportunidade para crianças e jovens de São Carlos”, finalizou Marcus Vinícius.

