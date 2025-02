Com autoridade, São Paulo goleia Mirassol

Oscar comemora o gol que abriu a goleada Tricolor no Morumbis - Crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC

Com dois gols em cada tempo, o São Paulo goleou o Mirassol na noite desta quarta-feira, 5, no Morumbis pela sétima rodada do Paulistão.

Com gols de Oscar aos 8 minutos e Calleri aos 49 minutos do primeiro tempo e Enzo Dias aos 39 minutos e André Silva aos 49 minutos da etapa final, o Tricolor fez 4 a 1. Gabriel, aos 24 minutos da etapa inicial anotou para o time do interior.

Com a goleada, o São Paulo disparou no Grupo C e soma 13 pontos. Já o Mirassol permaneceu com 15 pontos na segunda posição do grupo A.

Em Bauru, a Ponte Preta conseguiu uma importante vitória ao fazer 2 a 1 no Noroeste, no estádio municipal Alfredo de Castilho. Com o resultado o time campineiro assumiu o segundo lugar no grupo D com 12 pontos, enquanto que o Norusca manteve a terceira colocação no grupo C com 6 pontos.

Leia Também