Com autoridade, Golden Team supera Ibaté pela Copa Elisângela Rebordões

Jogadoras do Golden comemoram vitória em cima de Ibaté - Crédito: Zé_Photografy

Um bom jogo realizaram as equipes de Ibaté e Golden Team, de Américo Brasiliense pela fase de classificação da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei feminino.

Com muita dedicação e empenho, o time comandado pelo técnico Balú chegou a segunda vitória. Precisou de 65 minutos para fazer 3 sets a 0 em cima de Ibaté, no ginásio municipal de esportes Donato Rocitto, no Encanto do Planalto. O jogo aconteceu na noite de terça-feira, 18. As parciais de 25/11, 25/18 e 25/11.

Com o resultado, o Golden assumiu a quinta posição da competição. Já Ibaté permanece sem vencer.

O destaque do jogo foi a central Giovana, do Golden que, em noite inspirada, decidiu muitos pontos para a equipe de Américo.

Ibaté: Pietra, Luciana, Cíntia, Núbia, Ana, Sandra, Juliana, Joice, Fábia e Daiane. Técnico: Lucas.

Golden Team: Ellen, Giovana, Ana, Tati, Fernanda, Josiane, Renata, Mariana, Ana Carolina, Marli, Isabela, Carla e Welen. Técnico: Balú.

Árbitros: Alessandra Borges e Valcimar Nascimento. Apontador: Narciso Borges.

CLASSIFICAÇÃO

1. AVS/Smec, 15 pontos

2. Fênix/LBR Sports, 12 pontos

3. Elite, 10 pontos

4. Country Club, 9 pontos

5. Golden Team, 8 pontos

6. UFSCar, 7 pontos

7. Caaso, 6 pontos

8. Ibaté, 1 ponto

9. Alpha, 1 ponto

10. São Carlos Clube A, 1 ponto

11. São Carlos Clube B, 1 ponto

Leia Também