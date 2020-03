Com atividades de campo suspensas, atletas do São Carlos FC treinam em casa

Boldrin salienta que os já contratados treinam e que procura reforços para o time - Crédito: Marcos Escrivani

“As atividades em gramado estão suspensas e aguardamos as novas determinações da Federação Paulista de Futebol (FPF). Mas os atletas treinam em casa”. Com esta frase, o vice-presidente do São Carlos FC Marcelo Boldrin explicou ao São Carlos Agora que o clube se prepara para o Campeonato Paulista da Série B.

Em entrevista, Boldrin enfatizou que o preparador físico Marquinhos encaminha para todos os jogadores já contratados, via WhatsApp, uma planilha de atividades, e cada um treina em alta intensidade em suas casas, ao lado dos familiares, durante a quarentena.

“Desta forma todos os jogadores irão estar bem fisicamente e quando se reapresentarem ao técnico Antonio Lucas, os trabalhos serão técnicos e táticos para a formação do time base e assim aptos para a competição”, comentou.

CONTRATAÇÕES

O dirigente da Águia esclareceu ainda que o corpo diretivo está trabalhando ativamente para a formação da equipe. “Reconheço que faltam peças. Mas vão ser reforços pontuais. O trabalho está forte mesmo nesta época de pandemia. Algumas peças virão e o time será forte na Série B. Apenas me reservo ao direito de não revelar nomes, pois não trabalho com o achismo. Gosto do preto no branco e quando os contratos estiverem assinados, o SCA terá toda a informação necessária”, garantiu Boldrin.

