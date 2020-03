Com as necessárias precauções, vôlei feminino se prepara para a temporada 2020

A equipe de vôlei feminino manteve a base de 2019 e promete brigar por títulos este ano - Crédito: Marcos Escrivani

Com os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde e igualmente pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) de São Carlos, a equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec se prepara para a temporada 2020.

Sob orientações do técnico Zé Sérgio, as atletas que compõem o time que irá representar São Carlos em vários torneios regionais na temporada treinam em suas residências, já que estão impedidas de treinos em grupo para evitar a aglomeração em época de pandemia do coronavírus.

Em entrevista ao São Carlos Agora na manhã desta terça-feira, 31, Zé Sérgio informou que todos os treinos no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci foram suspensos. “Assim orientei todas as jogadoras para que façam atividades físicas diárias. Treinem em casa para manter um bom condicionamento. Assim mantém a forma e quando tudo retornar à normalidade ficará mais fácil que adquiram o ritmo necessário para as competições deste ano”, comentou.

TRÊS CAMPEONATOS

Para este ano três campeonatos estão previstos para o Objetivo/InHouse/Smec. A equipe de vôlei feminino irá participar do Campeonato da APV (Associação Pró Voleibol) e irá enfrentar o São Carlos Clube, Rio Claro, Porto Ferreira, Círculo Militar de Campinas e Rio das Pedras.

A Copa AABB em Ribeirão Preto e enfrentará a Agee de São Carlos. AABB Ouro Cap e Cia Atlética.

Por fim, a 6ª Copa AVS/Smec que terá a presença de 12 times de São Carlos, Araraquara, Ibaté e Américo Brasiliense.

“Nosso time manteve a base de 2019. Por isso acredito que poderemos lutar por título em todos os torneios. Mas primeiro temos que nos cuidar e obedecer às recomendações do Ministério da Saúde. Esperar tudo voltar a normalidade e aí sim, se dedicar aos treinos e aos jogos”, finalizou Zé Sérgio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também