Com a regulamentação, negócios de casas de apostas poderão dobrar

A aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de Lei que regulamenta as apostas online no Brasil já era aguardada há anos pelo próprio setor, desde que a atividade se tornou legal no final de 2018. Apesar de criticarem o que consideram uma taxação excessiva (18%) sobre os bookmakers, os empresários acreditam que a regulamentação poderá levar o trading a dobrar o volume de negócios em curto prazo, garantindo ainda mais transparência e estabilidade.

Segundo as estimativas mais recentes, o montante de lances pela internet teria crescido cerca de 360% nos últimos cinco anos, uma das maiores expansões do segmento em qualquer país do mundo. Pelo menos 200 casas do segmento, nacionais e estrangeiras, já estão operando no Brasil e o mercado tupiniquim ainda teria potencial para muito mais no próximo quinquênio.

Alguns pontos sobressaem no País que o tornam um alvo prioritário dos bookmakers. A população brasileira é gigantesca e o povo ama os esportes, em especial o futebol, é claro. Além disso, como a maior parte dos lances pela rede mundial atualmente ocorrem por meio de celulares, o Brasil também tem sido um “porto seguro” para as casas do segmento. Afinal, o País está entre os que mais têm smartphones e outros dispositivos em todo o planeta.

Casas com milhões de clientes em todos os continentes – caso da britânica bet 365, líder mundial, e da 22bet, por exemplo – estão investindo firme no Brasil. Cada vez mais se vê logomarcas destas empresas em uniformes esportivos e propagandas veiculadas nos intervalos de jogos de futebol.

Nada menos que 19 dos 20 clubes da Série A já têm parcerias com os bookmakers, alguns do tipo master, recebendo até R$ 30 milhões por tais acordos. Somente o Cuiabá ainda não entrou no bolo, mas também estaria analisando possíveis parceiros entre as casas de apostas.

Os gigantes mundiais oferecem mais de mil eventos diários nos quais seus usuários podem apostar. E engana-se quem pensa que o futebol é o único esporte no qual se pode fazer algum lance pela internet. Mais de 30 modalidades esportivas estão habitualmente incluídas nas carteiras de oferecimentos de tais companhias.

Para jogar por meio de um celular deve-se baixar o aplicativo da casa de sua preferência, gratuitamente, e a abertura da conta é feita no próprio site e com muita facilidade, bastando alguns toques na tela do aparelho. Os apps dos grandes bookmakers estão traduzidos para muitos idiomas, inclusive o português, e a navegação é muito fácil e bastante intuitiva.

Outro ponto que não se deve esquecer é que ninguém com menos de 18 anos de idade pode se cadastrar em uma empresa do gênero e não há exceção. Por ocasião da abertura da conta são pedidos dados pessoais que sempre são checados pela casa. A aprovação pode levar até 24 horas para sair e quando ocorre o novo cliente deve criar uma senha e indicar qual a modalidade de sua preferência para os depósitos e saques dos lances bem-sucedidos.

Numa boa casas de apostas os usuários podem fazer seus depósitos por cartões de crédito de diferentes bandeiras, boletos bancários e diversas moedas eletrônicas. Sempre que possível o bookmaker fará os pagamentos pelo mesmo método usado para o depósito.

A segurança nas casas de apostas deve ser uma prioridade e para isto as companhias têm investido em serviços de criptografia com parcerias com firmas de alta tecnologia. Isto reduz ou mesmo elimina o risco de fraudes no sistema, protegendo os dados e valores dos clientes em todo o mundo.

No Brasil o universo dos apostadores atualmente é dividido quase que meio a meia entre homens e mulheres. A última pesquisa sobre o segmento destacou que 51% dos jogadores são do sexo masculino e 49% do feminino. Há menos de dois anos apenas 30% dos apostadores eram mulheres, mas muitas dona de casa estão se aventurando no segmento, em especial com lances em partidas de futebol de muitas competições, nacionais e do exterior. Não há como negar que os bookmakers chegaram para ficar e não há como voltar ao passado. Façam suas apostas, o jogo já vai começar!

