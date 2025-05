Com a presença de 22 nadadores, LCN retorna às competições oficiais e busca pódio

Equipe de natação ACD treina de olho em medalhas e pódios no Paulista de Inverno - Crédito: Divulgação

A temporada irá começar oficialmente para a equipe de natação ACD (atletas com deficiência) LCN São Carlos que confirmou presença no Campeonato Paulista de Inverno que acontece neste sábado, 3, e domingo, 4, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo.

As principais equipes do estado irão estar presente, o que torna o Paulista, uma competição de elite com os principais nadadores ACD, muitos dos quais, integrante da seleção brasileira.

Sob o comando do técnico Mitcho Bianchi, 22 nadadores do time são-carlense confirmaram presença e irão estar presença em 97 provas individuais, além de 4 revezamentos.

A expectativa do treinador é estar pelo menos entre as cinco forças do Estado e para tanto os atletas treinaram forte para alcançar as metas pré-estabelecidas.

“As chances são boas”, disse Mitcho. “Trabalhamos para ficar entre os cinco melhores da competição, com a esperança em um futuro ainda melhor. Queremos sempre bem representar São Carlos e trazer títulos e medalhas”, disse, salientando que os treinos semanais acontecem na piscina da Fesc (Fundação Educacional São Carlos).

Breve cronologia

O experiente treinador disse que em 2023, a LCN conquistou o título paulista, mas, por questões alheias a sua vontade, não pode competir no ano passado e em 2025 a equipe conseguiu a retomada para disputar competições em alto rendimento.

“Isso graças a uma grande ajuda do patrocinador e alguns atletas que arcaram com os próprios custos. A Prefeitura Municipal nos ajudou com o transporte. Assim, com a soma de esforços, conseguimos retornar ao Paulista e vamos em busca de uma colocação digna para nossa cidade”, garantiu.

Quem nada

De acordo com Mitcho Bianchi, o time são-carlense será representando no Paulista de Inverno pelos seguintes nadadores:

Gabriel Pereira Purgato

Gabriel Conrado Borges de Lima

Reginaldo Donizete Limão

Matheus Mioto Teixeira

Ronystony Cordeiro da Silva

Daniel Aparecido Rodrigues

André Roberto Adolgo

Rhyan Henrique de Araujo Pinto Oliveira

Henrique Sacomano Nasser

Anderson Felipe Araújo de Almeida

Sebastião Silva Carvalho Júnior

José Roberto Sylvestre Júnior

Marcelo Franco

Jarbas Ferreira de Menezes Júnior

Fernando Henrique Oliveira Diniz

Wesley Vinícius dos Santos

Eduardo de Oliveira Lima

Maxuel Souza Ferreira

Guilherme Aparecido Confella

Georgia Cristina Affonso

Rosilene Bertolucci

Ana Júlia Correa Rios

Gisele Terezinha dos Santos

Leia Também