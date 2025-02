Com a “corda no pescoço”, Palmeiras tem que vencer o Botafogo

Sem margem para erro, Palmeiras tem que vencer o Botafogo para continuar vivo no Paulistão - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

Atual tricampeão do Paulistão, o Palmeiras entra em campo no Allianz Parque com a “corda no pescoço”. Pela 11ª rodada, enfrenta o Botafogo a partir das 19h30 com uma só obrigação: vencer ou vencer para não ser eliminado precocemente do campeonato.

O Palmeiras está em uma situação delicada. Em terceiro lugar no Grupo D com 17 pontos, precisa dos três pontos para ir a 20 e na última rodada, torcer ainda por tropeços de Ponte Preta (2ª colocada), com 22 pontos e do São Bernardo (líder), com 23 pontos e que enfrenta hoje a Portuguesa de Desportos.

Para complicar um pouco mais a situação Alviverde, o técnico Abel Ferreira terá dois desfalques certos: o zagueiro Gustavo Gomez e o meia Maurício. Ambos se lesionaram no empate em 0 a 0 contra o São Paulo, no final de semana.

O Botafogo, por sua vez, apenas cumpre tabela no Paulistão. Com 11 pontos no grupo A, não tem mais chances de classificação às quartas de final e não corre risco de rebaixamento.

Jogos de hoje

Portuguesa x São Bernardo

Palmeiras x Botafogo

Mirassol x RB Bragantino

Classificação

