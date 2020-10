Com 44,4% de aproveitamento, Grêmio está em 3º no Grupo 3

Crédito: Marcos Escrivani

O final de semana marcou o encerramento da terceira rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B. Até aqui, no Grupo 3, o Grêmio São-carlense conquistou quatro pontos, todos fora dos seus domínios. Na única partida em casa, perdeu de virada para a Francana por 2 a 1.

Na estreia, em Matão, vitória por 2 a 1 diante da Matonense e no último sábado, 24, em Novo Horizonte, um empate e 1 a 1 frente a Internacional de Bebedouro.

Com estes resultados, o Grêmio, em 9 pontos possíveis, somou 4, o que totaliza 44,4% de aproveitamento. Com a mesma pontuação, mas com um jogo a menos, está o XV de Jaú, próximo adversário, domingo, 1, às 10h, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. A Francana lidera o grupo com 7 pontos. Na outra extremidade da tabela, estão a Inter de Bebedouro (1 ponto) e Matonense, que está zerada. No domingo, no encerramento do turno, a Inter encara a Matonense, em Bebedouro.

Na quarta-feira, 28, pela quarta rodada (folga do Grêmio), o XV de Jaú recebe a visita da Internacional de Bebedouro e a Matonense tenta o primeiro ponto diante da Francana.

EM ASCENSÃO

Apesar de não ter conquistado a vitória em casa, o técnico Marcus Vinícius salientou que o time está em ascensão e isso faz com que o otimismo cresça quanto a classificação para a segunda fase da competição.

Nas próximas rodadas, o Grêmio deve ganhar reforços pontuais, desejo do treinador no sentido de deixar o time ainda mais competitivo para as partidas restantes da fase qualificatória.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também