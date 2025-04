Colégio Planeta se destaca nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP)

Na primeira etapa da competição, os times do Planeta brilharam. O futsal masculino, o handebol masculino e o vôlei feminino conquistaram excelentes pontuações. Os times anseiam garantir vaga para a próxima fase da disputa, que acontecerá nos Jogos Regionais, sediados na cidade de Araraquara.

Sob a liderança de um time técnico comprometido e experiente — Renato Natella (futsal), Gabriel Prevelato (handebol) e Michele Mendonça (vôlei) — os atletas do Colégio Planeta seguem firmes na preparação, motivados pela possibilidade de repetir o feito do ano anterior, quando a equipe de futsal feminino chegou à etapa estadual em Águas de Lindóia.

Para o Colégio Planeta, investir no esporte é uma forma de fortalecer valores como disciplina, trabalho em equipe e superação, fundamentais para o desenvolvimento dos estudantes dentro e fora das quadras.

“Acreditamos no poder transformador do esporte na vida dos nossos alunos. Ver nossos times se destacando no JEESP é motivo de orgulho e resultado de um trabalho contínuo de incentivo à prática esportiva na escola”, afirma Fernanda Ciciliano, diretora da instituição.

Com altas expectativas, os times seguem treinando intensamente em busca de mais uma conquista, representando com garra o município e o nome do Colégio Planeta nas próximas etapas do JEESP.

O Colégio Planeta, participa pelo terceiro ano consecutivo, dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). Neste ano, a escola está competindo nas modalidades de futsal, handebol e vôlei, com equipes da categoria sub-14 (feminino e masculino).