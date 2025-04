Colégio Planeta garante vaga na 2ª etapa do JEESP com destaque em todas as modalidades

Todas as modalidades em que o Colégio Planeta participou conseguiram a classificação para a próxima fase, que acontecerá em Araraquara. Os destaques desta edição foram as equipes de handebol masculino, vôlei feminino e futsal masculino — que mostraram garra, talento e espírito de equipe durante todo o torneio.

A repetição do feito comprova a consistência do trabalho esportivo desenvolvido pela escola e o compromisso com uma formação integral, que valoriza tanto o desempenho acadêmico quanto o desenvolvimento físico, emocional e social dos estudantes.

Agora, os times seguem em preparação para a próxima etapa, levando consigo o orgulho de toda a comunidade escolar e a confiança de quem sabe que o esforço e a dedicação sempre valem a pena.

Parabéns aos atletas, treinadores e a todos os envolvidos nessa conquista.

