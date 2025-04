Colégio Planeta conquista vitórias em todas as categorias do xadrez nos JEESP e avança para a fase regional

Os jogos foram disputas individuais e o Colégio Planeta foi representado por Lucas Araújo e Rafael Crivellari (sub-14 masculino), Alice Bruno (sub-14 feminino), Kelson Nascimento (sub-17 masculino) e Alice Velho (sub-17 feminino), demonstrando alto nível técnico e preparo. A atuação dos estudantes assegurou a presença do Colégio Planeta em todas as categorias da próxima fase, pois foram campeões desta etapa.

Além do destaque no xadrez, o Colégio Planeta também se prepara para mais uma etapa da competição, agora na modalidade de atletismo. Na próxima semana, os alunos Enzo Olien, Vinicius Castro e Isabel Dourado disputarão a prova dos 2.000 metros na categoria sub-14, representando a escola na cidade de Botucatu.

Com resultados expressivos e novos desafios pela frente, o Colégio Planeta reafirma sua tradição no esporte escolar e celebra o talento de seus estudantes. A comunidade escolar acompanha com orgulho cada conquista e torce por novas vitórias nas próximas fases dos JEESP.

O Colégio Planeta segue se destacando nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). Na modalidade de xadrez, os alunos da instituição conquistaram vitórias em todas as categorias disputadas, garantindo a classificação para a 2ª etapa da competição, que acontecerá em Araraquara. O desempenho expressivo reafirma o compromisso do Colégio Planeta com a formação integral dos estudantes, valorizando tanto o desempenho acadêmico quanto o esportivo.