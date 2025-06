Colégio Planeta conquista medalhas e vagas para fase estadual nos JEESP 2025

No xadrez, os atletas do Planeta brilharam com ótimos resultados:

Alice Bruno: medalha de bronze na categoria sub-14

Rafael Crivellari: medalha de prata na categoria sub-14

Kelson Nascimento: medalha de prata na categoria sub-17

Alice Velho: medalha de ouro na categoria sub-17, garantindo vaga na fase estadual, que será realizada em Praia Grande-SP

Nas modalidades coletivas, os resultados também foram expressivos:

Vôlei feminino sub-14: medalha de prata

Handebol masculino sub-14: medalha de prata

Futsal masculino sub-14: medalha de prata

Futsal feminino sub-14: medalha de ouro, vencendo a etapa regional e garantindo vaga na fase estadual, que acontecerá em Águas de Lindóia-SP

Os atletas foram reconhecidos por toda a comunidade escolar do Colégio Planeta, além de receberem os aplausos da população são-carlense, que celebrou as conquistas como reflexo do esforço coletivo, do incentivo ao esporte e da valorização das múltiplas inteligências — seja no esporte físico ou intelectual.

A diretora da instituição, Fernanda Ciciliano, destacou com entusiasmo:“Estou muito orgulhosa da trajetória de todos os nossos atletas. Agradeço a dedicação de nossos técnicos por conseguirem motivá-los a buscar resultados com muita disciplina! Que venham as próximas etapas e, logo mais, a Copa Planeta!”

O Colégio Planeta encerrou sua participação na etapa regional dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) com um desempenho de destaque, somando diversas medalhas e garantindo vagas em competições estaduais. Alunos e equipes mostraram garra, talento e dedicação, representando com orgulho a escola e a cidade de São Carlos.