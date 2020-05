Clubes e FPF mantém suspensão dos campeonatos das categorias de base

Segundo Kaio todos os clubes sofrem com a falta de recursos - Crédito: Divulgação

Diretores da Federação Paulista de Futebol (FPF) e representantes de 54 clubes que disputam as categorias de base no Estado, participaram de uma videoconferência na tarde desta quarta-feira, 6, e um dos assuntos em pauta foram os torneios que reúnem atletas das categorias de base.

Entre os participantes, estava o diretor geral da base do São Carlos FC, José Oscar Pedro, conhecido como Kaio, e após horas de debate, foi definido em decisão unânime, a suspensão das atividades durante a pandemia da Covid-19.

“Ficou acordado que a FPF e os clubes irão obedecer o decreto do Governo do Estado que suspende as atividades para evitar a aglomeração e com isso preservar vidas. Iremos manter o isolamento social”, disse Kaio.

Segundo o diretor, todos os clubes sofrem com a falta de recursos. Porém o mais sensato é aguardar as decisões das autoridades sanitárias. Segundo ele a FPF irá marcar uma nova videoconferência em data oportuna.

PROFISSIONAL

Quanto as atividades profissionais, o vice-presidente de futebol Marcelo Boldrin salientou que nada está definido. O Paulista da Série B permanece com data de início indefinida e os clubes continuam de mãos atadas aguardando o desfecho da pandemia e liberação dos órgãos responsáveis.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também