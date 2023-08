Clube são-carlense representa Monte Alto e faz bonito no Paulista sub15/sub17

Equipe são-carlense representa Monte Azul e faz bonito no Paulista sub15/sub17 - Crédito: Divulgação

As equipes sub15 e sub17 da Adesm de São Carlos fazem bonito no Campeonato Paulista. Em suas respectivas categorias, estão classificadas para a terceira fase, que começa neste domingo, 27.

As duas equipes são-carlenses, sob o comando do técnico Rogério Pereira, realizaram uma parceria com o Atlético Monte Azul para a disputa da competição na temporada 2023.

A logística se resume a treinos diários em São Carlos, na sede de campo do Clube dos Metalúrgicos e na sexta-feira, seguem para

Monte Azul.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Rogério não escondeu a satisfação e afirmou que as duas equipes formadas por atletas de São Carlos, foi além do esperado. “A expectativa foi melhor do que imaginava porque chegamos na terceira fase”, disse. “Iniciaremos nesse domingo a nossa trajetória na nova fase do campeonato, que é o mais competitivo do país. Enfrentaremos equipes grandes no cenário do futebol paulista e nacional. Nosso objetivo é continuar fazendo um bom trabalho, como nas fases anteriores, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentaremos. Temos que ser competitivos e dar o nosso melhor sempre”, afirmou.

Na terceira fase, a equipe do Monte Azul/Adesm irá enfrentar no sub15 o São Paulo FC, Ibrachina e Brasilis. No sub17, Santos FC, Red Bull Bragantino e Desportivo Brasil.

Resumo Sub15

Primeira fase: em uma chave bem competitiva, a equipe ficou com a 3º colocação do grupo com 19 pontos classificando assim para a segunda fase. Em 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Destaque para a vitória contra a forte equipe do Mirassol por 3 a 0, na casa do adversário

Tanabi 1 x 0 Monte Azul

Monte Azul 5 x 1 Fernandópolis

Inter Bebedouro 0 x 3 Monte Azul

Mirassol 0 x 3 Monte Azul

Monte Azul 0 x 0 Barretos

Monte Azul 2 x 0 Tanabi

Fernandópolis 1 x 3 Monte Azul

Monte Azul 5 x 2 Inter bebedouro

Monte Azul 0 x 1 Mirassol

Classificação

1º Mirassol (25)

2º Barretos (20)

3º Monte Azul (19)

4º Tanabi (17)

5º Inter Bebedouro (3)

6º Fernandópolis (3)

2ª fase: Uma chave que contava com Botafogo de Ribeirão Preto, até então uma das melhores campanhas do campeonato e favorito para a classificação. A equipe mediu força contra o Flamengo de Guarulhos e Pinda, da cidade de Pindamonhanga. A equipe conseguiu a sonhada classificação para a 3º fase com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas o grupo ficou assim definido.

1º Botafogo (16)

2º Monte Azul (8)

3º AA Flamengo (5)

4º Pinda FC (2)

Destaque para o atleta Benício, que despertou interesse do Santos Futebol Clube indo assim atuar pelas categorias de bases do alvinegro praiano.

Resumo Sub17

Primeira fase: melhor campanha entre todas as equipes do estado com 25 pontos em 10 jogos. Ao todo foram 8 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota.

1º Monte Azul (25)

2º Mirassol (22)

3º Barretos (21)

4º Tanabi (9)

5º Inter Bebedouro (4)

6º Fernandópolis (0)

Tanabi 2 x 5 Monte Azul

Monte Azul 4 x 0 Fernandópolis

Inter Bebedouro 0 x 3 Monte Azul

Mirassol 3 x 0 Monte Azul

Monte Azul 2 x 0 Barretos

Monte Azul 2 x 0 Tanabi

Fernandópolis 1 x 3 Monte Azul

Monte Azul 7 x 0 Inter Bebedouro

Monte Azul 2 x 1 Mirassol

Barretos 1 x 1 Monte Azul

Segunda fase: Em uma chave muito equilibrada com 4 equipes que vinham de excelentes campanhas da primeira fase, a classificação só se definiu na última rodada em um confronto com o Barretos e com um gol emocionante no último lance da partida sacramentando a primeira colocação do grupo e a classificação para a 3ª fase onde se encontram os 16 melhores do estado em uma competição que se iniciou com 79 equipes.

Chave assim definida com 10 pontos em 6 jogos (3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate)

1º Monte Azul (10)

2º Mauaense (8)

3º Barretos (8)

4º Pinda (6)

Leia Também