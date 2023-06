Classificado, Grêmio pode sacramentar rebaixamento do São Carlos no Luisão

No primeiro turno, com o São Carlos como mandante, deu Grêmio 1 a 0 - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O gramado do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, promete ‘ferver’ a partir das 17h deste sábado, 10, quando o Grêmio São-carlense vai enfrentar o São Carlos pela terceira rodada do segundo turno (primeira fase) do Campeonato Paulista da Série B. As equipes estão no grupo 3.

O derby está ‘apimentado’. De um lado, o Lobo da Central já classificado e com 14 pontos, na vice-liderança. Do outro, a Águia, na última colocação, com apenas 4 pontos e bem próximo do rebaixamento.

A partida de hoje ganha contornos dramáticos pois, em caso de derrota, o São Carlos praticamente estará na quinta divisão do futebol paulista em 2024 (provavelmente a Série B2). Já o Grêmio, caso vença, pode até terminar a rodada na liderança e seguir com o sonho do acesso a Série A3 ou na pior das hipóteses, permanecer na divisão e passar a integrar a novata Série A4 no próximo ano.

Curiosamente, um ingrediente a mais na partida que dá esperanças ao São Carlos. Este ano, o Grêmio ainda não venceu como mandante. Em três jogos, dois empates e uma derrota. Por outro lado, nas quatro partidas realizadas na casa do adversário, 100% de aproveitamento, inclusive uma vitória pela contagem mínima em cima do oponente deste sábado.

“QUEREMOS A VITÓRIA”

“Não temos nada a ver com o problema do adversário. Respeitamos demais, porém vamos entrar para fazer nosso jogo e ir em busca da vitória”. Com esta frase, o técnico Marcus Vinícius deixou claro o que o Grêmio pretende na tarde deste sábado no clássico contra o São Carlos.

O comandante gremista disse que a equipe estará completa e colocará em campo as “melhores peças e estratégias” e honrar o torcedor com uma bela apresentação.

“Queremos buscar a primeira colocação do grupo e melhorar classificação no geral. Então esses últimos três jogos têm muita importância para a gente, sem contar que cada partida nos dará mais bagagem para as próximas fases da Bezinha”, disse.

UMA HISTÓRIA

Hoje, Marcus Vinícius comanda o Grêmio São-carlense. Porém, ainda atleta e conhecido no meio esportivo como Viola, na gestão de Julinho Bianchim, foi contratado pelo São Carlos para ser o lateral direito da Águia que fazia uma bela campanha na Série A3.

Bom na marcação e eficiente no ataque, marcou época na Águia e deixou seu nome escrito como um dos atletas que mais vestiu a camisa do clube são-carlense. Foram várias temporadas e ele, ao lado da esposa Izabel, e dos filhos Izabela e mais recentemente Vinícius, fixaram residência em São Carlos.

Agora, como técnico do Lobo, Marcus Vinícius não esquece do passado são-carlense. Pelo contrário, mostra gratidão e tristeza. Porém, afirma que a vida segue. “Tenho uma história no São Carlos e vejo com tristeza o que ocorre hoje com o clube. Porém, nós (Grêmio) não temos nada a ver com o problema que eles passam hoje. Vamos em busca da vitória que nos deixa dormir na liderança. Mas passado o jogo, desejo que a Águia volte a ser grande como um dia já foi”, finalizou.

PELA SOBREVIVÊNCIA

O técnico Bersinho (foto) que busca o caminho da reabilitação, já que o São Carlos não vence deste a segunda rodada do campeonato terá o reforço de Pedro Gustavo que volta de suspensão. O atleta foi expulso na partida contra o Mogi Mirim e não jogou na derrota para o União São João, no Luisão.

Em situação delicada na Bezinha e próximo do rebaixamento, o técnico disse que o São Carlos tenta sobreviver a todas as adversidades. “Estamos trabalhando e todos estão buscando uma ascensão na classificação. Temos a obrigação de fazer o nosso melhor. Será mais uma grande oportunidade de reversão da alto-estima”, disse. “Nada melhor do que se recuperar em um clássico. Enquanto tivermos alguma chance matemática estaremos sempre com muito comprometimento e disposição”, finalizou.

CLASSIFICAÇÃO GRUPO 3

1. XV de Jaú – 16 pontos

2. Grêmio São-carlense – 14 pontos

3. União São João, 12 pontos

4. Independente de Limeira, 8 pontos

5. Mogi Mirim, 4 pontos

6. São Carlos, 4 pontos

