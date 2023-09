Clássico regional coloca à prova AFE e ASF São Carlos na Liga Paulista

ASF encara Ferroviária e quer surpreender em Araraquara - Crédito: Zé_Photografy

A quadra do ginásio municipal de esportes Gigantão, em Araraquara, será o palco, a partir das 19h desta sexta-feira, 1, de um clássico regional, onde a rivalidade esportiva aflora nos últimos anos. Pela terceira fase da fase de classificação da Liga Paulista, a Ferroviária recebe a visita da ASF São Carlos.

Frente a frente as líderes e com 100% de aproveitamento contra as indigestas visitantes que estão na segunda colocação, com 50% de aproveitamento neste início de competição estadual.

“Há três anos realizamos bons e equilibrados jogos contra elas (AFE)”, disse Fabiano Lourenço. “Em 2022 jogamos a decisão da Liga e da Copa Paulista e elas ganharam por um gol de diferença”, emendou o técnico, salientando que o jogo em questão é difícil e a Ferroviária impõe muito respeito. “Mas temos uma boa expectativa e queremos buscar somar pontos e nos mantermos entre os primeiros”, disse, afirmando que armou um time com precauções defensivasá rrHá . “Mas vamos também buscar o jogo e tentar o jogo”, cravou, acreditando ser o encontro muito equilibrado. “É um clássico regional e por isso acredito que não há favoritismo”, ponderou.

Elenco curto

Fabiano, durante entrevista ao São Carlos Agora, afirmou que o atual momento é de “procurar entender a situação da ASF São Carlos”, já que nos atuais compromissos tem lidado com um número limitado de atletas. “A qualidade é muito boa, mas temos poucas opções e na hora do revezamento, a equipe é prejudicada, pois não podemos contar com todas as atletas. Assim o rendimento físico cai”.

A explicação é pelo fato de várias atletas estarem lesionadas e se encontram em fase de recuperação. “Assim a comissão técnica tem que fazer um planejamento a curto prazo no sentido de recuperar aquelas que são utilizadas com mais frequência e tem um bom condicionamento físico e a médio/longo prazo para reabilitar as lesionadas”, pontuou.

O treinador são-carlense explicou que um árduo trabalho é feito pela comissão técnica para que em outubro e novembro, quando estão previstas as principais partidas da temporada, todo o elenco são-carlense esteja apto e ‘voando’. “Mas para isso, hoje, temos que ter todo o cuidado para preservar àquelas que estão na ativa e buscam a classificação para as fases decisivas e saber recuperar as lesionadas que irão agregar opções e mais força ao time em busca de títulos”, finalizou.

