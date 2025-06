Clássico no Zuzão: Os Prédios vencem os Primos por 3 a 2 em virada emocionante no Amador 2025

Partida foi realizada no Luisão - Crédito: Lourival Izaque

Na manhã deste domingo (29), Os Prédios FC venceram a equipe dos Primos FC por 3 a 2 em uma virada emocionante pela 5ª rodada do Campeonato Amador 2025, no Estádio Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão”, em São Carlos (SP).

O duelo, considerado um dos maiores clássicos do futebol amador da cidade, atraiu um grande público. As duas maiores torcidas da cidade marcaram presença e, em um gesto de união, ocuparam a mesma arquibancada durante a partida.

Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Marcelinho abriu o placar para Os Prédios, aproveitando o goleiro adversário adiantado. Minutos depois, Renan empatou para os Primos com um belo chute. O atacante é o atual artilheiro da competição com sete gols.

Ainda na primeira etapa, os Primos dominaram a posse de bola, mas não conseguiram converter em gols. No segundo tempo, Matheus marcou e virou o jogo para os Primos: 2 a 1.

A reação d’Os Prédios veio em seguida. Após um pênalti sofrido por Tom, Negueba cobrou e empatou o jogo em 2 a 2. Aos 40 minutos, Marcelinho voltou a marcar após cobrança de escanteio e garantiu a virada: 3 a 2.

Com a vitória, Os Prédios seguem invictos contra os Primos — são agora duas vitórias e dois empates em confrontos diretos. Na classificação, a equipe assume a segunda colocação com 11 pontos, mesma pontuação do líder E.C. JG. Como ambas as equipes estão empatadas no saldo de gols, o critério de desempate foi o menor número de cartões amarelos, favorecendo o JG. Os Primos caem para a terceira posição com 10 pontos.

Confira os resultados da 5ª rodada deste domingo (29):

Zavaglia 1x0 C.R. Vasco da Gama

Unidos da Vila 1x3 E.C. JG

Polêmicos F.C. 2x1 S.C.B.N

Red Bull 6x1 Real São Carlense

Primos F.C. 2x3 Os Prédios FC

A.A. Ponte Preta 2x0 Mariense F.C

