Clássico entre Os Prédios e Primos agita o Campeonato Amador neste domingo em São Carlos

Crédito: Lourival Izaque

A quinta rodada do Campeonato Amador 2025 promete fortes emoções neste domingo (29), com destaque para o clássico entre Os Prédios FC e Primos FC, que acontece às 10h no campo do Zuzão.

O confronto, considerado um dos mais tradicionais da competição, reúne as equipes do CDHU e das Casinhas, e será com portões abertos. Apesar da entrada gratuita, as equipes pedem a colaboração do público com a doação de um litro de leite, que será destinado a instituições assistenciais de São Carlos.

No retrospecto recente entre as equipes, Os Prédios estão invictos, com 1 vitórias e dois empates, e entram em campo em busca de manter a boa fase no torneio.

Além do clássico, outros jogos movimentam a rodada. Confira a programação completa:

Campo Vila Izabel

* 8h: Zavaglia FC x C.R. Vasco da Gama

* 10h: A.A. Ponte Preta x Mariense FC

Campo Zuzão

* 8h: Unidos da Vila x E.C.J.G

* 10h: Primos FC x Os Prédios FC

Campo Paulistano

* 8h: Polêmicos FC x S.C.B.N

* 10h: Red Bull FC x Real São Carlense

