Circuito Jaú Serve reúne corredores em São Carlos neste domingo

Crédito: Lourival Izaque

São Carlos recebeu, na manhã deste domingo (14), mais uma edição do Circuito Jaú Serve de Corrida, que movimentou o Centro da cidade. A largada ocorreu às 7h30, em frente ao Jaú Serve da Estação, na Rua Visconde de Inhaúma, 330.

O evento contou com modalidades de 5 km e 10 km, além de uma caminhada livre, atraindo tanto corredores experientes quanto iniciantes e famílias que quiseram participar de forma descontraída.

Segundo a organização, o circuito tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover qualidade de vida, além de integrar a comunidade em uma manhã de saúde e lazer.

