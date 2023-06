Circuito de vôlei de praia agita São Carlos

SIGA O SCA NO

Vôlei de praia movimentou duplas do interior paulista: muita adrenalina e emoção - Crédito: Divulgação

Mais uma etapa realizada com sucesso. Assim foi a terceira etapa do primeiro circuito AEA São Carlos de vôlei de praia, realizado no último final de semana na cidade. Marcaram presença sábado, 3 e domingo, 4, duplas do interior paulista (masculino e feminino) nas categorias adulta e sub17.

De acordo com a organização a competição foi caracterizada por partidas de altíssimo nível técnico, uma vez que atletas experientes e que participam da elite do vôlei de praia brasileiro estiveram em São Carlos.

No sábado, 3, aconteceram os jogos da categoria livre. Como era esperado, o feminino foi muito forte e várias atletas entre as primeiras do campeonato paulista e algumas que rodam o circuito nacional proporcionaram um grande evento

No masculino o nível foi altíssimo. O primeiro jogo foi entre o campeão paulista da etapa de abril e o campeão paulista da última temporada. O nível foi tão alto que nenhuma das duas duplas subiu no lugar mais alto do pódio.

No domingo, 4, foi a vez da garotada do sub17 que proporcionaram excelentes jogos

“Obrigado aos envolvidos, a minha família que sempre apoia e ajuda, a todos atletas, a A4 Arena Beach, aos vereadores, a Secretaria de Esportes e aos patrocinadores. Vale ressaltar a excelente arbitragem comandada pelo Marcos Braga. É muito gratificante trazer para São Carlos duplas de altíssimo nível que rodam o principal torneio do estado e do Brasil”, disse o organizador Basílio Favoretto.

A AEA (Associação de Esportes de Areia) representou a cidade no evento esportivo. No feminino livre: Lucimara e Fran, Téo e Luiza e Márcia e Natália. Na categoria sub17 com Rafaela e Giovana e Sthefanie, Maria Eduarda e João / Passeri , onde eles ficaram em 4 lugar.

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Masculino livre

1º lugar - Luan / Edson- São José dos Campos e Taubaté

2º lugar - Ruriah e Gastan - São José do Rio Preto

3º lugar - Luís Justo e Bonilha - Campinas

4º lugar - Cássio e Bruno Morato - Ribeirão Preto

Feminino livre

1º lugar - Lívia é Júlia - Franca

2º lugar - Val e Fernanda - São José dos Campos e Campinas

3º lugar - Miriam e Ariele- Sorocaba e Santa Bárbara do oeste

4º lugar - Carol e Luana - Araçatuba e Bauru

Sub17 masculino

1º lugar - Samuel e Lucas - Bauru

2º lugar - Ricardinho e Vitor – Rio Claro

3º lugar - Gael e Natan - Leme

4º lugar - João e Passeri – São Carlos

Sub17 feminino

1º lugar - Lara e Juliana - Santa Rosa do Viterbo

2º lugar - Lara e Hillary - Rio Claro

3º lugar - Ana Paula e Maria Eduarda - Leme

4º lugar - Arlete e Beatriz – Leme

