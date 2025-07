Cinco times lutam pela liderança do Amadorzão

Com melhor índice técnico, JG lidera o Amadorzão - Crédito: Divulgação

Embolado e indefinido. Assim está o Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos que terá neste domingo, 6, a realização da sexta rodada da primeira fase.

Jardim Gonzaga, Os Prédios, Primos, Ponte Preta e Zavaglia estão separados por apenas um ponto e todas lutam pela liderança, dando provas do equilíbrio de forças do torneio municipal. As três primeiras equipes estão com 11 pontos, enquanto que as outras duas, 10 pontos.

O JG pega o Vasco. Já Os Prédios e a Ponte Preta fazem um confronto direto em busca da ponta. O Zavaglia encara o Polêmicos, enquanto que o Primos terá pela frente o SCBN. A rodada promete.

A rodada

Campo do Distrito de Água Vermelha

8h – Vasco da Gama x JG

10h – Os Prédios x Ponte Preta

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

8h – Zavaglia x Polêmicos

10h – Mairiense x Red Bull

Campo de Vila Isabel

8h – SCBN x Primos

10h – Real São-carlense x Unidos da Vila

Classificação

