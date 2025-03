Cinco times lutam para fugir da â€˜degolaâ€™

Próximo da ‘degola’, Grêmio está em 12º lugar com apenas 11 pontos - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Após a 12ª rodada, o Grêmio São-carlense sacramentou o seu destino no Campeonato Paulista da Série A4. Ao ser derrotado no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, na tarde de sábado, 8, para o Taquaritinga por 2 a 1, a equipe do técnico Marcus Vinícius eliminou as escassas chances que tinha de respirar por uma vaga no G8 e definiu que, de fato, a luta será para fugir do rebaixamento da Série A4.

Duas equipes irão para a Série B em 2026 e uma vaga já está definida: a Matonense, que ainda não venceu um jogo sequer, soma um ponto 1 já está rebaixada.

Outras cinco equipes lutam para fugir da degola. Entre elas o Lobo da Central. Jabaquara, Grêmio São-carlense, Vocem de Assis e Audax de Osasco estão empatados com 11 pontos e separados apenas por número de vitórias e saldo de gols negativos. Penapolense, em 15º lugar é a outra equipe que foge do ‘fantasma’ do rebaixamento.

Restam 3 rodadas para o encerramento da fase e durante 15 dias, cinco times irão lutar para sair da indesejada zona e pelo menos permanecer na divisão como prêmio de consolação.

Resultados

Araçatuba 0 x 0 Paulista

Colorado Caieiras 2 x 0 Jabaquara

Nacional 3 x 2 Matonense

Inter de Bebedouro 1 x 1 Joseense

São-carlense 1 x 2 Taquaritinga

Barretos 0 x 0 São Caetano

Vocem 2 x 1 União Barbarense

Penapolense 2 x 2 Audax

