Cinco times garantem vagas nas quartas; GrÃªmio fica a 1 ponto da degola

Resultados não favoreceram e Grêmio está a um ponto da degola na A4 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Campeonato Paulista A4 teve sequência nesta quarta-feira, 12, com a 13ª e antepenúltima rodada da primeira fase. Com os resultados, nada menos do que cinco times já garantiram classificação antecipada às quartas de final: União Barbarense, São Caetano, Taquaritinga, Nacional e Paulista. Na outra extremidade da tabela, a briga pelo rebaixamento ficou ainda mais acirrada e o Grêmio São-carlense está a um ponto da degola.

O União Barbarense lidera com 26 pontos, seguido por todos os outros adversários, com 24. A Inter de Bebedouro é a nona colocada, com 17 pontos, e, restando duas rodadas, só pode chegar a 23. Araçatuba e Colorado Caieiras, ambos com 21, e Joseense, com 20, completam o G8.

Na parte de baixo da tabela, a zona de rebaixamento (Z2) é formada por Osasco Audax, com 11 e vivo na disputa, e Matonense, com apenas um ponto e já rebaixada.

O União Barbarense conquistou a vaga ao vencer a Inter de Bebedouro por 2 a 0, em casa. O Nacional também superou o Osasco Audax pelo mesmo placar, fora de casa, para avançar.

Em confronto direto, Taquaritinga e Paulista ficaram no empate sem gols que acabou sendo bom para os dois. Já o São Caetano perdeu para o Jabaquara, mas mesmo assim comemorou a classificação.

O Araçatuba conseguiu uma importante vitória, por 2 a 0, no confronto direto pelo G8 com o Joseense. O Penapolense também venceu o Barretos por 2 a 0, saindo do Z2, e agora está em 14º lugar com 11 pontos.

Na primeira fase, os 16 times formam grupo único e se enfrentam apenas uma vez. Ao fim de 15 rodadas, os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados. Apenas os dois finalistas sobem para o Paulistão A3.

Resultados

Matonense 2 x 3 Vocem

Joseense 0 x 2 Araçatuba

Taquaritinga 0 x 0 Paulista

União Barbarense 2 x 0 Inter de Bebedouro

São-Carlense 1 x 1 Colorado Caieiras

Barretos 0 x 2 Penapolense

Osasco Audax 0 x 2 Nacional

São Caetano 0 x 1 Jabaquara

(com FPF)

