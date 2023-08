Cinco jogos agitam a segunda rodada da Copa Evangélica

Quadrangular São José A venceu a Adventista São José por 3 a 2 - Crédito: Gustavo Curvelo

A segunda rodada da Copa Evangélica de Futsal aconteceu neste domingo, 20. Em duas praças esportivas, dez equipes deram continuidade à competição com a promoção de mais cinco partidas, acarretando em duas vitórias apertadas, dois triunfos com placares elásticos e um empate.

Pelo Grupo A, que teve jogos sendo disputados no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, a Comunidade Profética Cristã derrotou a Quadrangular Jockey Club por 9 a 1 e somou seus primeiros pontos assim como a Quadrangular São José A, que venceu a Adventista São José por 3 a 2.

Já no Grupo B, com partidas realizadas no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, bairro Redenção, a Quadrangular São José B fez 6 a 1 na Império da Luz e a Nova Vida em Cristo manteve a liderança ao passar pela Sara Nossa Terra por 2 a 0. Em confronto mais disputado, Quadrangular Tangará e Internacional da Vida empataram em 4 a 4.

A próxima rodada da Copa Evangélica de Futsal acontece no domingo, 27. No ginásio de esportes da Redenção, Quadrangular Jockey Club e Pentecostal da Bíblia se enfrentam às 13h e, às 13h45, é a vez de Comunidade Profética Cristã e Quadrangular São José A medirem forças. Nos mesmos horários, Quadrangular Tangará e Império da Luz e, depois, Quadrangular São José B e Sara Nossa Terra jogam no ginásio de esportes da Vila São José, enquanto, no mesmo local, Internacional da Vida e Nova Vida em Cristo duelam às 14h30.

Acompanhe a classificação do torneio:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Adventista São José 4 1/3 5 10 5 2- Pentecostal da Bíblia 3 0/0 2 5 3 3- Quadrangular São José A 3 0/0 1 3 2 4- Comunidade Profética Cristã 3 0/3 6 12 6 5- Quadrangular Jockey Club 0 0/2 -14 3 17

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Nova Vida em Cristo 12 2/3 6 12 6 2- Quadrangular São José B 6 0/2 5 12 7 3- Internacional da Vida 4 0/0 1 6 5 4- Quadrangular Tangará 4 0/5 2 11 9 5- Império da Luz 0 0/0 -8 3 11 6- Sara Nossa Terra 0 2/2 -6 4 10

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

