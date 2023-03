“Ciência às 19H” apresenta “Benefícios do esporte adaptado às pessoas com deficiências”

Paradesporto é o tema da vez no “Ciência às 19H” - Crédito: Divulgação

O Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP) recebe no próximo dia 28 de março, às 19h, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas”, a primeira palestra da edição de 2023 do programa “Ciência às 19h”, tendo como destaque o esporte adaptado - também chamado Paradesporto - e seu impacto na vida das pessoas com deficiência.

Na palestra serão discutidos o papel da universidade e da ciência no desenvolvimento do Paradesporto e como projetos nessas áreas podem promover oportunidades de formação, recreação, reabilitação e desempenho/alto rendimento às pessoas com deficiências.

O evento contará com a participação dos atletas são-carlenses Gabriel Cimião Rodrigues (Paranatação), Gilberto Donizetti Silva (Handebol em Cadeira de Rodas) e Robelson Moreira Lula (Para Ski Cross Country), que irão compartilhar suas experiências de vida no esporte.

A apresentação deste tema estará a cargo da Profa. Dra. Mey de Abreu van Munster

Ela é pós-doutora pelo Kinesiology, Sports Studies and Physical Education Department da Universidade Estadual de Nova Iorque (SUNY - College at Brockport). Doutora, mestre e especialista em Atividade Física e Adaptação pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Professora associada junto ao Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) e credenciada no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEs) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Professora visitante no Department of Kinesiology, da Universidade de New Hampshire (UNH). Professora convidada no Programa Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity (EMMAPA), Universidade Católica de Leuven – Bélgica. Coordenadora do Núcleo de Estudos em Atividade Física Adaptada (NEAFA) e do Projeto de Extensão Atividades Físicas, Esportivas e de Lazer Adaptadas (PROAFA) da UFSCar.

Membro da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada (SOBAMA). Representante da América do Sul junto à International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA). Fundadora e vice-presidente da Federación Sudamericana de Actividad Física Adaptada (FeSAFA). Autora e coordenadora do livro “Educação Física e Esportes Adaptados: programas de ensino e subsídios para inclusão” pela Editora Manole. (Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

