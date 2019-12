Ciclismo são-carlense encerra temporada em grande estilo

Crédito: Divulgação

O ciclismo são-carlense esteve em ação neste final de semana e encerrou a temporada 2019 em grande estilo, com resultados expressivos.

Domingo, 15, aconteceu a décima e última etapa da Copa São Paulo, em Ribeirão Preto e atleta Mariane Vergs conquistou a segunda colocação da etapa e sagrou-se campeã na categoria elite.

Já no ciclismo masculino, o atleta Victor Fusi conquistou a terceira colocação no Pan-Americano de Ciclismo Master de Estrada, em Maringá/PR. A prova também aconteceu domingo, 15.

Ao São Carlos Agora os atletas do time são-carlense mostraram otimismo e satisfação.

“Os resultados foram dentro do esperado. Tivemos a participação na Volta Brasileira feminina, correndo com grandes nomes do ciclismo o que nos trouxe mais experiência. Isso nós dá um “up”. Não é sempre que temos a oportunidade de participar de competições maiores e ainda mais sendo em 'casa'. 2019 foi um prato cheio e agradeço as oportunidades que tive durante o ano e ao treinador Mateus Manzini que nos acompanhou neste ano. Os planos pra 2020 não fogem muito disso. A equipe terá novos rostos. Iniciamos a base para a próxima temporada contando com o novo treinador Raphael Menezes”, disse Mariane.

Victor Fusi foi na mesma linha. "Sobre 2019 posso dizer que foi um ano ótimo no ciclismo, atingindo várias metas. Como equipe conseguimos vários resultados expressivos. Falando individualmente, nas provas mais importantes do ano (Brasileiro e Pan-Americano) consegui ficar em 4º e 3º lugar. Para 2020, pretendo competir mais de MTB e no speed focar em provas maiores", analisou.

