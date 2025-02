Choque-Rei coloca pressão em Palmeiras e São Paulo

Richard Rios e Estevão durante treinamento: Verdão terá força máxima contra o Tricolor - Crédito: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

De um lado, o Palmeiras, em terceiro lugar no grupo D com 16 pontos, necessitando da vitória para se aproximar do líder São Bernardo e da Ponte Preta, que estão a sua frente, a três rodadas do encerramento da primeira fase.

Do outro, o São Paulo, que lidera o Grupo C com 15 pontos, mas vê a colocação ameaçada pelo Novorizontino que tem 12 pontos e que vem de dois resultados ruins contra equipes que lutam para fugir da degola (empates com Internacional e Velo Clube, ambos na Arena Mané Garrincha/DF).

Com pressão para as duas equipes. Assim será o Choque-Rei deste domingo, 16, a partir das 18h30, no Allianz Parque. Tanto Abel Ferreira como Luís Zubeldía irão mandar a campo o que tem de melhor. Porém, os técnicos não revelam as escalações. Desta forma, os times serão conhecidos de fato, uma hora antes de a bola rolar.

Para o Palmeiras, os três pontos significam tentar se aproximar dos primeiros colocados e manter vivas as chances de classificação. Para o São Paulo, consolidar o primeiro lugar em seu grupo. Na primeira fase do Paulistão, as equipes que estão no mesmo grupo não se enfrentam na fase qualificatória.

A rodada

Domingo, 16

16h – São Bernardo x Guarani

16h – Velo Clube x Internacional

18h30 – Palmeiras x São Paulo

20h30 – Santos x Água Santa

Segunda-feira, 17

20h – Novorizontino x Mirassol

